​Macky Sall au sommet du G7 – Notre président est l’objet de toutes les attentions

Les images diffusées sur le net sont éloquentes. Le Président Macky Sall est courtisé par tous les grands de ce monde. Invité du Chancelier allemand Olaf Scholz pour le sommet du G7, l'actuel locataire du convoité Palais Présidentiel a fait sensation car il venait pour défendre les idées de l’Afrique dont il est le président de l’Union.

A cette occasion, le chef de l'Etat du SÉNÉGAL a fait une déclaration importante déclaration sur les incidents survenus dans l’enclave espagnole de Melilla impliquant des émigrés clandestins et qui ont occasionné des morts. Notre "Gardien de la Constitution", pour paraphraser Haj Mansour Mbaye, s’est ainsi impliqué sur les grandes questions qui concernent l’Afrique et ses partenaires du reste du monde.

Manifestement, Macky Sall est devenu incontournable sur l’échiquier politique mondial. À preuve, tous les dirigeants les plus influents ont tenu à prendre une photo avec lui, à commencer par Joe Biden des Etats-Unis.

Regardez les photos qui suivent.