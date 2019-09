​Macky dans les airs, "Sarène" au sol

Dakarposte, qui a ébruité le retard du décollage du vol d'air Sénégal, vous file la der des ders!

Le vol HC 404, d’Air Sénégal faisant la rotation quotidienne entre Paris et Dakar a finalement quitté l’aéroport Charles de Gaulle, avec à son bord le couple présidentiel. De nos radars fureteurs nous tenons que c’est finalement à 00h53, ce mardi 03 septembre, que le Président Macky Sall est attendu à Dakar.



Cependant, Dakarposte s’inquiète des causes qui clouent l’avion de commandement (Pointe Sarène). Qui, aux dernières nouvelles, a quitté Dakar depuis le 03 juillet 2019 et a été localisé pour la dernière fois à Perpignan. Rappelons que la dernière fois que le Chef de l’Etat a eu à emprunter la Pointe de Sarène c’est lors de son retour du sommet du G20 à Osaka le 01 juillet 2019. Depuis cette date, le Président Macky Sall a effectué tous ses déplacements (Abidjan, Abuja, Nouakchott, Paris, Biarritz, Yokohama…..) par l’affrètement d’aéronefs de Air Sénégal ou sur vols réguliers.





Est-ce une nouvelle mesure d’économie sur les frais de déplacements du 1er des sénégalais ou une immobilisation de l’avion de commandement ? Mystère et boule de gomme!











Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte.com

