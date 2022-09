​Macky en voyage à l’étranger – Une belle opportunité pour peaufiner son nouveau gouvernement ?

Le président de la République s’est envolé pour une visite en Arabie Saoudite et aux Pays-Bas. Il sera absent du territoire national jusqu’au 6 septembre.

Il revient à dakarposte que le Chef de l’Etat du Sénégal est arrivé en Arabie Saoudite dans la soirée de ce vendredi 2 Août 2022 pour une visite privée de 48 heures.

Dès son arrivée, le Président Macky SALL s’est rendu à la grande mosquée de Médine où il a effectué la dernière prière de la journée.



Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux s’est également recueilli dans ce haut lieu de spiritualité.



C’est le dimanche 4 août qu’il quittera les Lieux Saints de l’Islam où il effectue une visite privée pour se rendre à Amsterdam où il prendra part au sonnet sur l’adaptation de l’Afrique aux changements climatiques. Ce sommet est organisé grâce au partenariat entre l’Union africaine, le Centre mondial sur l’adaptation, la BAD et l’Initiative sur l’adaptation en Afrique.



Bien entendu il sera loin des yeux et des oreilles indiscrets, ce qui lui permettra, à tête reposée et sans pression de choisir les hommes qui vont l’épauler avec le prochain gouvernement. Et aussi, sans doute, mieux mettre un profil et un nom sur le prochain Premier ministre.





