​Maître Moussa Diop – Une balance qui se lâche après son limogeage

C’est devenu pratiquement une habitude. Dès qu’ils sont virés du gouvernement ou de leur poste de sinécure, certains font dans la délation. Ils crachent dans l’assiette de leur bienfaiteur et font ainsi preuve d’une ingratitude indigne de leur rang. Il en est ainsi de maître Moussa Diop, ancien DG de Dakar Dem Dikk qui, dès après son éviction, s’est mis à débiter des sornettes et à tenter de dénigrer le gouvernement. Son geste traduit un manque d’élégance. Moussa Diop était pourtant un des chouchous de Macky Sall qui l’a accueilli bras ouverts et lui a offert des sinécures. S’il a bénéficié d’une certaine notoriété au point de vouloir briguer a mairie de Podor c’est bien grâce à Macky Sall mais le bonhomme ne regarde que son nombril.

Cette attitude ingrate n’est d’ailleurs pas nouvelle sous nos cieux. Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Mimi Touré et j’en passe sont tous dans la même posture. Dès lors qu’ils ont été virés, ils se sont mis à déballer. Pourquoi ne le faisaient-ils pas lorsqu’ils étaient aux affaires ? Pourquoi attendre d’être limogé pour indélicatesse pour balancer sur ses anciens patrons ? En tout cas les Sénégalais apprécieront et, au besoin sauront sanctionner. A bon entendeur…