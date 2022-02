​Malgré la victoire des Lions à la CAN - Macky toujours dans la tourmente

C’est l’effervescence dans tout le Sénégal. Les "Lions" ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations et le peuple, c’est connu aime les jeux et Les divertissements. Le président de la République, en phase avec son peuple a spontanément salué cette victoire et a récompensé les acteurs de cette prouesse à la mesure de la passion qu’elle a suscitée. Et, malgré sa générosité à l’endroit de nos vaillants héros, il ne fait toujours pas l’unanimité autour de sa personne.

Les Sénégalais aiment ou détestent une personne parce que l’on a pitié, ou que l’on admire ses attitudes et ses succès, ou que l’on soit du même camp politique… Mais, rien de tout cela pour Macky Sall.

"Aujourd’hui que les Lions nous ont rapporté la coupe, les Sénégalais sont de plus en plus disposés à le congédier s’il a l’outrecuidance de se présenter pour un troisième mandat auquel il n’a pas droit. La preuve par les élections locales, une preuve qui sera confirmée si les législatives se tiennent à date échue." fait savoir un vieux briscard fortuitement rencontré dans un resto de la place. Et, notre interlocuteur, qui a blanchi sous le harnais, de laisser entendre derechef: "Vous conviendrez avec moi que le niveau de vie du Sénégalais lambda est en train de se dégrader gravement alors que les responsables de ce machin appelé Benno Bok Yakar sont en train de s’engraisser. Les détournements de hauts responsables de l’Etat révélés par la presse ne cessent de rebuter les populations, tandis que l’arrogance des responsables de l’APR n’en finit pas de les révulser. Que dire de ce griot du président qui s’enrichit impunément et qui agresse même des policiers et préfets ?

Toutes ces attitudes ne sont pas à verser dans la rubrique des pertes et profits, au contraire, elles sont considérées comme des abus qu’il faut condamner. Et les sénégalais tiennent Macky Sall pour le seul et unique responsable. Même s’il se pavane en tant que nouveau président en exercice de l’Union africaine, cela ne l’absout guère. Car, il s’agit d’une présidence tournante et c’est juste son tour car, au prochain, il y aura un autre président pour l’Union africaine. Qu’il considère cette présidence comme un mérite personnel, ses partisans aussi, n’est qu’une aberration qu’il faut noter.

Au total, Macky n’est pas encore sorti de l’auberge et les Sénégalais sont prêts à le lui démontrer en 2024." À bon entendeur...









