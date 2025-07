CAN féminine 2025 : Le Sénégal face aux favoris, Nigeria, Afrique du Sud et Maroc

Comme en 2022, la 15e édition de la Can féminine se disputera au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. L’Afrique du Sud remettra son titre en jeu. Souvent barrée par l’ogre Nigeria, la nation arc-en-ciel a perdu 5 finales continentales, avant de décrocher enfin le Graal en 2022, au Maroc. Les « Banyana Banyana », auteures d’un joli parcours, avaient battu le Maroc (2-1) devant son public. Un sacre qui récompensait des années d’efforts. Deux ans plus tard, l’Afrique du Sud revient encore au Maroc avec la volonté de demeurer sur le toit de l’Afrique. Et pour cette fois-ci encore, les 8es de finalistes du Mondial 2023 coorganisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, porteront les habits de favoris. Guidées par la coach Desiree Ellis, quadruple lauréate du prix de la meilleure entraîneuse d’une sélection féminine, et architecte du premier sacre continental au Maroc, les Sud-Africaines paraissent assez outillées pour réaliser le back-to-back.



Parmi les 26 joueuses sélectionnées, 8 évoluent au Mamelodi Sundowns, l’une des meilleures formations d’Afrique. L’attaquante Jermaine Seoposenwe, qui évolue au Mexique, a décidé de prêter main-forte à ses coéquipières après avoir annoncé sa retraite internationale. Hilda Magaia, auteure d’un doublé historique lors du sacre face au Maroc (2-1) il y a trois ans, sera aussi de la partie. Un groupe compact, doté de grandes qualités techniques et physiques, avec un jeu collectif huilé, sera au menu des adversaires qui affronteront l’Afrique du Sud. En poule, les championnes d’Afrique seront opposées au Ghana, au Mali et à la Tanzanie.



Le géant Nigeria à la reconquête de « son » trophée



L’équipe du Nigeria règne quasiment sans partage sur le football africain depuis que la Coupe d’Afrique des nations féminine a été créée. Les « Super Falcons » ont, en effet, remporté les 4 premiers trophées en 2000, 2002, 2004, 2006. En 2008, elles s’inclinent en demi-finale face à la Guinée équatoriale, future vainqueur. Elles reviennent à la charge et remportent les éditions de 2010, 2014, 2016 et 2018. Vainqueur de 9 des 12 éditions de la Can féminine, le Nigeria fait figure de grandissime favori. Avec un groupe constitué de joueuses expérimentées, talentueuses et habituées à disputer les compétitions internationales comme le Mondial, les Jeux olympiques, la Ligue européenne des champions, le Nigeria a tous les atouts pour s’installer à nouveau sur le toit de l’Afrique. Au royaume chérifien, les « Super Falcons » s’appuieront une nouvelle fois sur leur joueuse vedette, Asisat Oshoala. Considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire du football féminin, l’attaquante qui a laissé ses empreintes à Liverpool, Arsenal, Dalian Quanjian et Barcelone, est la première joueuse africaine à inscrire un but en finale de la Ligue européenne des champions (2021). Alliant puissance, rapidité et efficacité, elle représente une arme fatale en attaque. Celle qui évolue désormais au Bay Fc, aux États-Unis, n’est pas le seul atout des « Super Falcons ». La polyvalente Rasheedat Ajibade de l’Atlético Madrid a particulièrement brillé lors de la dernière Coupe du monde en 2023. Sous la direction de l’expérimenté Justin Madugu, qui a pris les rênes de l’équipe, le Nigeria se montre revanchard après l’échec de la dernière Can qui s’était déjà tenue au Maroc en 2022. Favorites, les Nigerianes s’étaient inclinées en demi-finale face au pays organisateur. La compétition avait finalement été remportée par les grandes rivales de l’Afrique du Sud. Logées dans la poule B en compagnie de l’Algérie, de la Tunisie et du Botswana, les ogresses nigérianes devraient facilement se qualifier en quarts.



Le Maroc, nation émergente du foot féminin



Les récents progrès du football marocain ont épaté le monde. Les « Lions » de l’Atlas ont décroché une place de demi-finaliste à l’occasion du Mondial 2022 au Qatar. Chez les dames aussi, le royaume chérifien est en train d’abattre un travail de titan. Les « Lionnes » de l’Atlas, depuis quelques années, bousculent la hiérarchie du football féminin. Lors de la dernière édition de la Can (2022) qui s’était déjà tenue à domicile, les Marocaines avaient fait sensation par la qualité de leur jeu. Appuyées par un public séduit, elles avaient réalisé la prouesse de se hisser en finale avant de s’incliner de justesse face à l’Afrique du Sud (1-2). L’exploit était retentissant, car les Marocaines avaient écarté les favorites nigérianes en demi-finale (1-1, 5tab4). En 2023, les «Lionnes» de l’Atlas, qui disputaient leur premier Mondial, s’étaient hissées en 8e de finale après des succès historiques sur la Corée du Sud (1-0) et la Colombie (1-0), avant de s’incliner contre la France. Sous l’impulsion de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (Frmf), la pratique de la discipline, chez les dames, connaît un essor remarquable. La modernisation des stades, la construction d’infrastructures de qualité, l’appui à la formation… ont donné un coup de fouet au développement du foot féminin. Et les résultats suivent. Pour la 2e Can de suite au Maroc, les « Lionnes » de l’Atlas comptent tout faire pour garder le trophée à domicile. Capitaine emblématique, meilleure joueuse de la Can 2022 avec 3 buts inscrits, Ghizlane Chebbak (Levante, Espagne) guidera ses coéquipières. Fatima Tagnaout, qui évolue à l’As Far de Rabat, et plusieurs fois élue meilleure joueuse du championnat, sera également présente. De même que d’autres joueuses de qualité évoluant en France, en Espagne, en Belgique, en Arabie Saoudite. Le sélectionneur espagnol, Jorge Vilda, a concocté un groupe cohérent.



Le Sénégal veut bousculer la hiérarchie



Cette année, le Sénégal ne sera qu’à sa troisième participation à la Can féminine. Les « Lionnes » avaient effectué leur baptême du feu dans la compétition en 2012. Un apprentissage difficile puisque le Sénégal avait été éliminé avec 3 défaites dont un 5-0 face au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Et des revers face à l’Afrique du Sud (0-1) et la Rd Congo (0-1). Il aura fallu attendre 10 années encore pour voir le Sénégal retrouver la grand-messe du football continental. En 2022, au Maroc, le Sénégal s’était illustré par des succès sur l’Ouganda (2-0), le Burkina Faso (1-0) et un revers contre le pays organisateur (0-1). En quarts, les « Lionnes » s’étaient inclinées face à la Zambie (1-1) aux tirs au but. Pour la première fois, le Sénégal qui a écarté l’Égypte (4-0, 0-0) en éliminatoires, enchaînera une deuxième Can. Avec une ambition plus assumée et des joueuses plus expérimentées, l’équipe de Mame Moussa Cissé ira à l’assaut de la compétition avec plus de sérénité. Sur la liste de 24 joueuses publiée par le coach, 13 étaient présentes à la dernière Can. Elles partageront leur vécu avec 11 nouvelles dont Sadigatou Diallo, Dieynaba Ndaw, Awa Casset… L’autre enseignement de l’équipe est que l’effectif se professionnalise de plus en plus, avec 13 joueuses évoluant à l’étranger dans des pays comme la France, la Turquie, le Maroc, les États-Unis, l’Espagne. Une association de professionnelles et locales, dont 8 joueuses des Aigles de la Médina, jeunes et expérimentées, qui pourrait créer des surprises. Les « Lionnes » devront élever le niveau dans une poule A relevée avec le Maroc, pays organisateur et vice-championne d’Afrique, la Zambie, demi-finaliste en 2022, et la Rd Congo.

















































Le Soleil