MONDIAL DES CLUBS: "UN GRAND DÉFI" CONTRE LE PSG, ESTIME L'ENTRAÎNEUR DU REAL

L'entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a estimé samedi que la demi-finale du Mondial des clubs contre le PSG, mercredi, sera un "grand défi" et a eu également des mots élogieux pour son compatriote Luis Enrique, le coach des champions d'Europe.





"Je pense qu'en ce moment, (Luis Enrique) transmet une énergie très positive. Pratiquement depuis les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG est à un très haut niveau et ce sera un très grand défi pour nous", a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse à l'issue de la victoire de son équipe en quart de finale face au Borussia Dortmund (3-2).







DU MIEUX POUR MBAPPÉ



"Maintenant, nous devons gagner la demi-finale. Espérons que nous arriverons en finale, que nous nous améliorerons et grandirons en tant qu'équipe. Nous en sommes beaucoup plus proches maintenant et nous allons continuer comme ça, le rythme est bon", a ajouté celui qui a pris la succession de Carlo Ancelotti à l'occasion de la Coupe du monde des clubs.



Xabi Alonso a également apprécié l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, qui a inscrit son premier but dans le tournoi sur une magnifique bicyclette. Le capitaine de l'équipe de France avait manqué la totalité du premier tour en raison d'une gastro-entérite sévère avant d'effectuer son retour à la compétition lors du huitième de finale contre la Juventus Turin (1-0) en entrant en jeu à la 68e minute. "Il va mieux, il n'est pas encore à 100% mais il s'améliore chaque jour et il a maintenant quatre jours de plus", a indiqué l'entraîneur du Real.