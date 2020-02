​Malversations présumées à l’ex-ministère de l’hydraulique - Le Pdg de Gti et Richard Tendeng libérés

Coup de théâtre dans l’affaire du détournement présumé de 505, 522 millions de Fcfa à l’ex-ministère de l’Hydraulique. Selon les informations de Libération, Gorgui Sow, le Pdg de Gti et Richard Tendeng qui s’occupait du projet ont bénéficié d’une liberté provisoire, hier. Ce, après leurs auditions dans le fond il y’a de cela quelques jours. Ces derniers avaient été placé sous mandat de dépôt en même temps que Moustapha Sané (ancien directeur de l’hydraulique) et Mamadou Diokhané (ex-Dage)



Comme nous le révélions, cette affaire a commencé le 11 décembre 2018 lorsque Mansour Faye, alors ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, transmet un courrier, avec des révélations renversantes, à l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Diome. Dans la missive, il explique que la société Générale des travaux et d’ingénierie (Gti) était attributaire d’un marché de travaux relatifs à la réalisation de 7 châteaux d’eau dans des localités rurales de Linguère, Matam, Podor, Kolda et Bakel. Il s’est trouvé que Gti, qui avait été intégralement payé pour un montant de 505.522.207 Fcfa, n’a pas respecté ses engagements. Mais il y avait pire. L’inspection interne, commanditée par le ministère, a révélé des pratiques de faux mais aussi de détournement de deniers publics. En effet, d’après le rapport, les procès-verbaux de réception, annonçant la fin des travaux, étaient faux. De plus, les certificats de paiement ne correspondaient pas aux dépenses effectivement faites sur les sites. En résumé, tout était du toc.



































Cheikh Mbacké Guissé