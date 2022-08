​Mamadou Ndiaye entouré de la jeunesse de BBY de Bambey conforte Mimi Touré et donne une leçon de démocratie à l'opposition.....

Chers compatriotes sénégalais!

Population Bambeyoise,



Je voudrais, à l'issue des élections législatives du dimanche 31 juillet 2022, remercier toute la population Sénégalaise, particulièrement celle du département de Bambey, pour avoir accompli leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité, en toute démocratie.



Nos remerciements également à tous les alliés, les responsables, les militants et les sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey.



Nous remercions le président de la République Macky Sall pour sa confiance, son soutient et accompagnement. Nous avons travailler d'arrache-pied pour lui offrir les députés du département de Bambey. Comme fut le cas aux élections législatives de 2017.

Hélas des erreurs commises par de tierces personnes nous ont été fatales.



Cependant nous renouvelons notre engagement auprès de son excellence et lui assure la récupération irréversible du département.



Nous adressons par ailleurs nos félicitations à nos camarades de parti qui ont remporté, de la plus belle des manières, leurs localités. Nous sommes fiers de vous.

Encourageons par la même occasion ceux qui se sont battus mais ont perdu. Le combat continue.



Je voudrais aussi féliciter notre tête de liste nationale Mme Aminata Touré, pour sa pertinence, responsabilité et sérénité. Vous avez démontrer avec pertinence que la coalition BENNO BOOK YAAKAR aura inéluctablement la majorité à l'assemblée nationale.

Nous vous confortons sur votre position. Les tendances actuelles également le démontrent clairement. Nous avons gagné au niveau national. nous avons notre majorité.



Félicitations à la coaliton Yewwi Askan-Wi. Mais aussi à la coalition Wallu Sénégal pour les victoires dans plusieurs localités.

A ces derniers je voudrais lancer un message.

Ayez la grandeur et la citoyenneté qu'a fait preuve la coalition BENNO BOOK YAAKAR et ses responsables.

Etant au pouvoir, nous avons organisé les élections dans les meilleures conditions possibles, pour la triomphe de la démocratie.

Cette dernière vous a permis de gagner quelques départements. Acceptez le fait qu'elle nous a permis d'en gagner plusieurs. Ce, dans l'intérêt de la nation, de la préservation de la paix et la stabilité du pays.



Nous coalition BENNO BOOK YAAKAR de Bambey, nous allons tirer les leçons et réajuster en conséquence, pour des victoires prochaines.《En politique, le plus essentiel est de tirer les leçons de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives.

Ce sont les leçons qui indiquent une direction pour le futur ainsi que les chemins de la victoire》 disait notre Chef de parti, Président de la République du Sénégal S.E Macky Sall



Vive BENNO BOOK YAAKAR!

Vive la Démocratie !

Vive le Sénégal!



Mamadou Ndiaye dit Ndiaye Bambey

Président de la commission jeunesse du comité électoral départemental de Bambey.



Président des jeunes du mouvement présidentielle dans le département de Bambey.