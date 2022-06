​Manif de ce mercredi 8 juin – Une foule de suivistes envahit la place de la Nation : Des moutons de panurge ?

Les milliers de manifestants qui ont suivi le mot d’ordre de Sonko et compagnie n’ont sûrement pas réfléchi à leur action. Par bêtise pour d’uns, par suivisme pour d’autres (et c’est la même chose) et par opportunisme politique pour la plupart mais en tout cas aucun d’entre eux ne s’est déplacé pour la cause des populations. En effet, alors que les Sénégalais croulent sous le poids de multiples hausses des prix des denrées de première nécessité, alors qu’en banlieue et dans les zones rurales les populations s’appauvrissent tous les jours davantage, les manifestants répondent à l’appel de leaders politiques plus soucieux de leurs avantages personnels que du bien-être de leurs semblables.

C’est en effet pour protester contre l’invalidation des listes de Sonko et consorts pour les prochaines législatives que tout ce beau monde a battu le macadam. Pourquoi se soulever pour des actes politiciens et non pas pour protester contre la cherté de la vie ?

Il faudra convenir, pour le déplorer, que les manifestants ont agi comme des moutons de panurge. Car ces politiciens qui les appellent à manifester l’ont aucune empathie pour les Sénégalais, tout ce qui les intéresse c’est l’Assemblée nationale et les postes de députés qu’ils pourront gagner avec tout ce qui s’y accompagne : salaires faramineux, immunité parlementaire, voitures de luxe et carburant gratuit et tutti quanti. Dès lors qu’ils obtiendront leur élection –ce qui n’est pas évident puisque leurs listes ont été invalidées- ils oublieront les milliers de manifestants qui battent le macadam dont certains au prix de leur vie, comme ce qui s’était passé le 3 mars dernier.

Pour leur propre intérêt donc, les hommes politiques utilisent la masse populaire, laquelle devrait plutôt se préoccuper de la hausse vertigineuse des prix des denrées et du diable qu’ils cherchent pour lui tirer la queue, en vain.

C’est comme le serpent qui se mord la queue. Car ce suivisme est incohérent et même inquiétant. Est-ce à dire que les Sénégalais sont victimes des hommes politiques et ne vivent que grâce à la bienveillance de ces derniers à qui ils obéissent au doigt et à l’œil et, lorsqu’ils sont élus les oublient en se barricadant dans leurs somptueuses villas et en les narguant dans leurs 4X4 aux vitres teintées ? Ces gars qui manifestent bruyamment savent-ils seulement qu’ils sont utilisés par les politiciens comme faire-valoir pour appeler à des actions politiques sous le couvert de protestations populaires " politiciennes" ?













