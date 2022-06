​Manifestons le 8 juin dans la responsabilité et ne donnons aucune suite à cet appel à l’insurrection de Ousmane Sonko.

A la veille du rassemblement de l’opposition regroupé dans le cadre de Yewwi Askan WI, je me fais le devoir en tant que membre de cette même opposition de lancer un appel à l’ensemble de notre classe politique de l’opposition et aux compatriotes à plus de responsabilités et de sérénité pour une manifestation pacifique et sans aucune forme de violence.

En effet, pour quelque raison que ce soit, nous ne devons répondre ou donner de la suite à cet appel à l’insurrection lancé le 23 mai dernier par Mr Ousmane SONKO leader du Pastef. Qu’il en assume directement et personnellement toutes les conséquences de droit qui peuvent en découler, parce que malgré nos divergences et ambition, la stabilité du Sénégal doit primer sur les ambitions crypto personnelles des uns et des autres.

Le temps est venu qu’on dise la vérité aux sénégalais afin que nul n’ignore que la première faute dans cette affaire d’invalidation des listes incombe d’abord à nous même, dans la mesure où nos soi-disant leaders qui étaient préposé aux taches de confections et de dépôts des listes n’ont pas été à la hauteur de leurs missions en faisant preuve d’un amateurisme que rien ne peut expliquer pour une élection aussi importante que celle du 31 juillet 2022. En langage plus claire, il ni ’ya pas de magie, car ces listes qui ont été rejeté ont été déposé en toute conscience par nous même opposants à travers nos mandataires.

Dans le contexte actuel de crise mondiale, la priorité de toute la classe politique doit être orienté dans le sens de trouver des solutions à cette crise économique qui n’épargne pas le Sénégal en lieu et place de chercher par tous les moyens à plonger le Sénégal dans un crise politique lourde de conséquences pour les populations déjà durement éprouvé.

C’est pour cette raison que nous demandons à l’état de permettre à l’opposition regroupée dans Yewwi Askan Wi d’exercer pleinement et librement son droit de manifester pour exprimer son désaccord.

Nous invitons aussi les très respectueux et expérimentés leaders de cette coalition de prendre leurs responsabilités devant l’histoire en faisant preuve de grandeur et de sens patriotique et refuser cette dictature, ce terrorisme et ce dirigisme que certains leaders tentent de leur imposer.

Nous invitons ces derniers à refuser d’être des wagons et suiveurs, car le pays se trouve dans un tournant décisif de son histoire politique.

Pour terminer, nous invitons l’état à ne pas fléchir pour garantir une stabilité du pays, quel qu’en soit le Prix.

Nous serons à la manifestation en combattant de la démocratie pour soutenir Yewwi Askan WI mais dans la responsabilité.

Vive le PDS.

Vive la Coalition Wallu Sénégal.



Alinard NDIAYE

Responsable du PDS et membre de la coalition Wallu Senegal