​Manifs contre la hausse du prix de l'électricité - Le collectif "Nio Lank" boycotté par les populations

Lors de la première manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité, les rues de Dakar étaient bondées de monde. La population, qui a désapprouvé cette hausse brutale avait tenu à se faire entendre par les autorités. Mais, après cette forte mobilisation d'alors, les citoyens semblent en avoir marre de se faire manipuler par des membres de la société civile en mal de popularité comme le mouvement "Y'en a marre" et ce fameux collectif "Nio Lank" qui ne réussit pas à créer un lien affectif durable avec les Sénégalais. Ces derniers viennent de le leur montrer en boycottant massivement la manifestation de ce vendredi qui, pour tout dire s'est soldée par un échec retentissant. Il y avait, à vrai dire très peu de monde autour d'eux cet après-midi et, parmi les hommes politiques que l'on attendait en première ligne, l'on n'a aperçu que deux responsables khalifistes, Barthélémy Dias et Cheikh Guèye en sus du Pr Babacar Diop.

Pour le cas de Barth, tout le monde comprend que c'est parce qu'on lui a coupé le jus dans sa mairie pour refus de paiement qu'il a tenu à faire partie de la manif. Quant au reste de la classe politique et de la société civile, aucun des grands ténors n'a daigné se présenter. Un fiasco total.

Il était grand temps que les populations réaffirment leur autonomie par rapport à tous ces mouvements de la société civile aux financements occultes et, en tout cas les Dakarois pour leur part leur ont carrément montré leur désaccord et c'est de bon augure.

En fait, il y eu un énorme y'en a marre de... "Y'en a marre", au grand dam de Fadel Barro et de Malade Talla alias Fou Malade. D'ailleurs, à la fin des speechs, aux environs de 18h, ce dernier demandera à haute et intelligible voix aux rares personnes présentes de faire des pieds et des mains pour convaincre soit leurs parents amis, voisins ou compagnons aux fins de rallier leur cause; autrement dit venir protester lors de leurs prochaines manifestations.

Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte