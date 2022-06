​Manifs prévues ce mercredi 29 juin – Ça va chauffer… mais les forces de l’ordre veillent au grain !

Sonko et ses amis sont décidés à organiser leur manif du 29 juin. C’est lui-même qui l’a affirmé et clamé haut et fort après qu’il a été empêché de sortir de son domicile lors de la manif du 17 juin passé par les forces de l’ordre. " Qu’ils soient prêts à m’arrêter ou à me liquider. Je ne resterais pas confiné chez moi ". C’est donc dire qu’il sera dans la rue avec les autres manifestants.

Mais en face, les autorités administratives sont décidées pour leur part à sévir contre toute infraction à la loi. Car, il est évident que cette manif du 29 juin ne sera pas autorisée et elle sera donc réprimée. Et le clou c’est que désormais l’armée est autorisée à faire partie des services de sécurité et elle pourra donc prêter main forte à la police et à la gendarmerie.

Il y a donc une forte insécurité en perspective et des risques probants de troubles qui pourraient indisposer les populations.





