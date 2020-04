​Marchés publics pour lutter contre Covid 19 : Youssou Ndour, Diop Sy et Rayan Hachem bénéficiaires privilégiés…

Si le président de la République voulait respecter ses engagements devant les Sénégalais, il n’aurait pas dû procéder de la sorte. Car, lors de son adresse à la nation le 3 avril dernier, parlant de la manne financière accordée à la lutte contre le coronavirus qui se monte à 1000 milliards de nos francs, un peu plus d’un tiers du budget national voté par l’Assemblée nationale. Le chef de l’Etat avait alors promis que le comité qu’il mettrait en place pour gérer et superviser l’affectation de ce budget serait composé de représentants de l’Etat, de l’Assemblée nationale (y compris des membres de l’opposition) et de la société civile. Rien n’est moins sûr près de deux semaines après cette déclaration.

Car il apparaît qu’il offre les marchés à qui il veut. Diop Sy, un éminent responsable de l’Apr, son parti, a obtenu un marché pour le transport des denrées alimentaires de secours. Dans, ce que d'aucuns appellent prosaïquement "le deal de ces marchés", apparaît aussi le nom de Youssou Ndour "qui, pour sa part, est attributaire du marché de l’importation des gels hydro-alcooliques alors que la société Valdafrique en possède des tonnes en stock et de meilleure qualité".

Cette manne pour lutter contre le coronavirus va faire de nouveaux milliardaires et en enrichir des gens qui étaient déjà riches, sur le dos des médecins, des malades et de tous ceux qui sont appelés à être confinés pour cause de pandémie mondiale. Prions pour que des Sénégalais confinés ne meurent de faim pendant que les beaux-frères, les oncles, les copains et les copains s’enrichissent à coups de milliards grâce aux marchés généreusement accordés en "haut lieu".

C'est dire...