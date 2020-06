​Marème Faye SALL chez... Khalifa Sall (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la Première Dame du Sénégal, Marème Faye SALL, est allée aujourd’hui au domicile de Khalifa SALL pour lui présenter ses condoléances. L’acte aurait sans doute été versé dans le registre des civilités républicaines sans grande importance s’il ne s’était pas fait à l’improviste et s’il n’était empreint de la plus touchante des simplicités. En effet, la Première Dame, pour donner à son geste le naturel et la sincérité qui sied, a choisi d’y aller avec un protocole foncièrement dépouillé, presque insignifiant dans sa composition et sa rigueur, si l’on peut dire.

La surprise de la famille fut évidemment bien plus profonde que tout ce qu’on peut s’imaginer. Et elle allait s’amplifier davantage lorsque l’hôte s’est mise courtoisement dans ses aises et s’est engagée dans une conversation très naturelle, avec, en toile de fond, l’évocation ponctuelle de la mémoire de la défunte. Un échange de près d’un tour d’horloge avec une famille SALL émue jusqu’aux larmes, et pour cause. Khalifa en premier. Lequel, aux abonnés absents pour "une urgence", a été "informé en temps réel" par un des membres de la fratrie.

Ainsi, comme à son habitude, la Première Dame, par un acte souverain empreint de sollicitude et de compassion, vient de transcender une frontière politique lourde de tensions encore mal refermées, histoire de donner au peuple entier la preuve que dans les relations de son époux avec ses opposants elle joue le rôle d’une machine à coudre dans une foire aux empoignes où tous les habits des pugilistes sont à recoudre.

On peut dire donc sans risque de se tromper qu’après cette belle visite à l’improviste, c’est certainement un gros verrou qui vient de sauter pour de bon dans ce "dépit amoureux" qui prévalait entre la famille de Kalifa SALL et le couple FAYE/SALL. C'est dire...





























Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com