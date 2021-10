​Marième Faye Sall – Une Première Dame d’une rare humilité

Alors qu’elle accompagnait ce samedi matin son Président d’époux pour un voyage en Gambie puis au Burkina Faso, Marième Faye Sall n’a pas manqué de faire le salut militaire "au premier flic du pays" (le ministre de l'Intérieur) et au détachement de l’armée qui leur présentait les honneurs. Une manière de respect pour nos braves soldats, mais aussi une preuve certaine d’humilité qui est tout à son honneur. Car, en tant que Première Dame elle aurait pu les saluer du bout des doigts avant de monter dans l’avion, mais elle a tenu à leur témoigner tout son respect pour leur mobilisation constante dans la défense du territoire national. Par ce geste, elle démontre sa très bonne éducation de fille de fonctionnaire qui, malgré son statut officiel de Première Dame, garde la tête sur les épaules.

Sa simplicité force le respect et l’admiration. En Gambie, elle s’est montrée sous son vrai visage : Une femme moderne. Sous son foulard, apparait sa coiffure très simple, en fait des " dreadlocks" que beaucoup ne soupçonnaient pas qu’elle puisse porter. Cette Dame très charismatique est l’incarnation de la Sénégalaise décomplexée, mère de famille aimante et épouse modèle d’un président de la République qui, lui-même est d’une modestie hors du commun.

Lorsque son mari a été élu président de la République, les Sénégalais qui venaient de la découvrir ont apprécié son attitude et beaucoup d’entre eux se sont félicités que le Palais de la République aura comme pensionnaire une Première Dame de couleur locale et non pas une européenne ou une métisse, qui pourrait même embaumer de ses effluves de " thiouraye" et de " nemali " le Palais tout entier. Une image d’Epinal mais une image qui plaisait au commun de nos compatriotes. Non seulement elle est restée elle-même, mais elle y a rajouté une couche en se montrant d’une générosité incroyable lorsqu’elle a créé sa fondation "Servir le Sénégal" qui, depuis sa mise en place, ne cesse de venir en aide aux Sénégalais de toutes les couches sociales. Indigents, malades, familles en difficulté financière ou même personnalités qui rencontrent quelques détails inconfortables comme la multiplication des sollicitations populaires.

Quel Sénégalais ne saurait reconnaître ses actions humanitaires et la place qu’elle occupe aux côtés de son mari à qui elle distille dans le secret de leur cocon familial des conseils avisés tant politiques que sociaux ? On comprend dès lors qu’un très grand nombre de Sénégalais et de Sénégalaises ne cessent de prier pour elle.





njaydakarposte@gmail.com