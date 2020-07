​Médiation au Mali – Macky a-t-il échoué ?

L’opposition sénégalaise et la société civile ne cessent de se gausser de ce qu’ils considèrent comme un échec retentissant de Macky Sall qui, en compagnie de trois autres chefs d’Etats de la sous-région ont tenté une médiation au Mali. Dans ce pays, un Imam intransigeant, soutenu par une population excédée par les agissements du président IBK et de son fils, Karim est entré en rébellion contre le pouvoir. Du coup, Bamako est devenue une ville barricadée et sous tension.

Mais pourquoi pense-t-on que Macky Sall a échoué ? Et s’il y a eu échec dans cette tentative de médiation pourquoi s’acharne-t-on sur Macky Sall alors qu’ils étaient quatre chefs d’Etats à intervenir ?

En fait, ces présidents de la sous-région n’ont pas échoué, mais alors pas du tout. Ils ont fait ce qu’il y avait à faire mais ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont refusé les solutions proposées, l’imam en premier. Ce sont bien les Maliens qui restent campés sur leur position extrêmes en exigeant la démission d’un président de la République qui a été élu démocratiquement. Certes, le président Macky Sall devrait commencer par balayer devant sa propre porte au vu des multiples scandales qui l’assaillent : L’affaire des gazelles oryx, le bradage des terres de Ndingler, le rapport de l’IGE qui épingle nombre de personnalités de la République… Il a bien de quoi s’occuper dans notre pays au lieu d’aller parader à Bamako. Mais s’il y eu échec, il faut l’attribuer aux Maliens et non pas aux chefs d’Etats qui ont tenté la médiation. Et, dès ce lundi, un sommet extraordinaire des pays de l’Uemoa va appuyer l’initiative des quatre chefs d’Etats qui n’ont pas pu trouver un accord entre les différentes parties en conflit, un conflit qui pourrait conduire le Mali vers l’impasse.

















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

