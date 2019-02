​Meeting des femmes transitaires pour l’APR - Aboubacry Bèye, DG du Port aux abonnés absents

Les femmes transitaires qui militent dans le parti présidentiel avaient décidé d’apporter leur contribution à la réélection de Macky Sall. C’est ainsi qu’elles ont organisé ce mardi un grand rassemblement pour appeler les acteurs portuaires à voter massivement en faveur du président sortant. Leur manifestation avait comme parrain Aboubacry Bèye, le DG du port à qui elles ont adressé plusieurs correspondances. Non seulement ce dernier n’a pas répondu, mais il n’a pas daigné se présenter au meeting et n’a non plus envoyé aucun responsable le représenter.

Les femmes transitaires de l’Apr n’ont pas manqué de déplorer le fait car, pour la plupart d’entre elles ce geste est perçu comme un manque de considération de la part de monsieur Aboubacry Bèye qui connaît pourtant leur engagement dans la coalition Benno Bokk Yaakar.

Mais heureusement qu’elles n’ont pas compté sur le soutien de ce dernier pour l’organisation de leur manifestation. C’est le jeune patron des transitaires, le célèbre Ibou Sow plus connu sous le pseudo de "Ardo" qui a mis la main à la poche pour subvenir à tous leurs besoins. Les femmes ne manqueront d’ailleurs pas de le signaler bruyamment en scandant son nom sous de fortes ovations. C’est donc grâce à Ibou Sow que la manifestation des femmes transitaires de l’Apr pu se tenir au Port de Dakar et a connu un grand succès.

Et dire que le sieur Aboubacry Bèye prétend être un des responsables apéristes les plus proches du président…