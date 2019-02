​Meeting réussi de Cheikh Ba à la Médina – La coalition présidentielle en pôle-position

Il a vraiment mobilisé du monde ce samedi à la Médina, le fils du quartier, Cheikh Tidiane Ba, par ailleurs directeur des Impôts. Il y avait non seulement tous ses concitoyens du quartier mais aussi des militants et sympathisants venus de toutes les communes du département de Dakar. En sus de cette masse d’amis, de militants et de sympathisants il y avait de fortes personnalités, au premier rang desquels la Première Dame, madame Marème Faye Sall. Aux côtés de celle-ci, le médiateur de l’ombre Harouna Moussa Dia, les ministres Seydou Guèye, Maïmouna Ndoye Seck, Pape Abdoulaye Seck pour ne citer que ces personnalités de premier plan.

Durant le meeting, tous les orateurs qui ont pris la parole se sont confondus en remerciements à l’endroit de Cheikh Ba. Tout ce beau monde s’est donné comme mission de réélire le Président Macky Sall dès le premier tour.

Dans son discours, Cheikh Ba a tenu à rendre un vibrant hommage à son ami et frère, le ministre Amadou Ba pour l’avoir épaulé dans carrière de haut fonctionnaire avant qu’il ne devienne Directeur des Impôts et ce, devant la Première Dame et les illustres personnalités présentes à l’occasion.

Ce meeting a été un immense moment politique comme la Médina en a vu très peu depuis plusieurs années, preuve que l’enfant du quartier est dans le cœur de ses frères et concitoyens.