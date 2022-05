​Meurtre d’Anta Ndiaye : Deuxième retour de parquet pour le présumé meurtrier et sa supposée... associée

Et l'on reparle de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Anta Ndiaye, du nom de la fillette de 8 ans tuée à Bargny! Dakarposte a appris de bonnes sources que le présumé meurtrier Mamadou Bâ alias " Memeu " et Th. Mboup suspectés dans le meurtre de la petite Anta Ndiaye (8 ans), ont bénéficié d'un deuxième retour de parquet.

Aux dernières nouvelles, le duo, acheminé ce mardi devant le maitre des poursuites (comprenez le Procureur) sera derechef conduit au parquet.



Pour rappel, Ils sont poursuivis pour meurtre et complicité de ce chef d’accusation.



T. Mboup (âgée de 12 ans), cousine de la défunte entretenait une relation amoureuse avec Memeu. Ils ont tué la petite Anta qui les a surpris en pleins ébats sexuels dans un bâtiment en construction. De peur que la petite Anta ne raconte ce qu'elle avait vu, Memeu s’est agrippé à son cou et l'a étranglée. T. Mboup a aidé son petit ami à achever la victime. Elle tenait les jambes d’Anta Ndiaye et la frappait pendant que Memeu l’étranglait.



Selon les conclusions du légiste, la petite Anta est décédée à la suite d’une asphyxie mécanique par étranglement associé à des lésions de coups et blessures par objet contondant.

















































































avec pulse