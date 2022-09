​Mimi ironise sur la nomination d’Amadou Ba : « Il n’a pourtant rien gagné… ». Quelle bassesse !

On dirait qu’elle est jalouse du nouveau Premier ministre, Amadou Ba.

Dans sa déclaration face à la presse ce dimanche, Aminata Touré dite Mimi a fait allusion à la nomination de ce dernier, en faisant le parallèle avec son éviction de ce poste qu’elle a occupé avant lui.

A l’époque, l’argument qui avait été développé pour la virer était qu’elle n’avait pas réussi à gagner la commune de Grand Yoff lors des élections locales.

Cette fois-ci également, elle n’a pas été choisie pour la présidence de l’Assemblée nationale parce que, dit-on, elle n’a même pas réussi à gagner dans son bureau de vote de Kaolack.

Pourtant, dans son discours ironique, bête et méchant, elle rappelle qu’Amadou Ba n’a pas non plus gagné aux Parcelles Assainies non plus qu’il n’a réussi à faire gagner la coalition présidentielle lors de la bataille pour la mairie de Dakar. Elle dit ne même pas se souvenir qu’il a gagné dans son propre bureau de vote. Une pique mal venue car Amadou Ba n’a rien à voir avec son éviction. Pour tout dire, elle ne lui souhaite pas ce poste de Premier ministre, et c’est triste pour un personne qui aspire à diriger le Sénégal comme elle l’a clairement laissé entendre.



clounjay@yahoo.fr