​Momar Diagne, l’homme de l’ombre de Macky Sall

L’homme semble inconnu du bataillon. Mais pourtant, c’est un fils de la Médina- et non des moindres- qui s’active depuis plusieurs années en faveur de Macky Sall sans tambour ni trompette. Et ce, depuis que ce dernier était dans l’opposition.

Depuis l’avènement du Président Macky Sall, Momar Diagne est en service dans le staff de communication de la présidence de la République. Il revient aux radars fureteurs de dakarposte que ce "Lébou" de souche est chargé de mission à "Keur Gou Mak" (Présidence de la République), il s'occupe de logistique, sono...

Homme de l’ombre, d’une totale discrétion, celui que certains surnomment Matar Khaly a réussi à éteindre plusieurs feux et à ramener des militants égarés au bercail. C’est à cause de sa discrétion d’ailleurs qu’il est inconnu du grand public car, loin des tonneaux vides et carriéristes entre autres parvenus du régime marron, il n’aime pas apparaître, préférant travailler sans se faire remarquer. Le vieux fief qui a vu naitre tant de sommités (entendez la Médina) est en tout cas très fière de lui. Chapeau bas Momar !



njaydakarposte@gmail.com