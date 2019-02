​Moussa Diop perd la raison !

C’est une énormité que le DG de Dakar Dem Dikk a balancé après avoir constaté que la ville sainte de Touba a voté massivement en faveur de l'opposition, particulièrement du candidat Idrissa Seck.

«Macky devrait détruire l’autoroute Ila Touba et construire Ila Fouta» a-t-il déclaré sans sourciller. Sans doute par dépit d’avoir constaté que des centaines de millions ont été dépensés pour la ville sainte en quête du vote mouride et que ces derniers ont résolument tourné le dos à la coalition Benno Bokk Yaakar, Me Moussa Diop n’a pu cacher son amertume et a balancé cette grosse bêtise. Ainsi il se met à dos les Sénégalais, les responsables de son propre parti et la classe politique tout entière. Car cette déclaration, en plus d’être très maladroite est une insulte pour les électeurs sénégalais considérés comme de vulgaires moutons qui suivent à la trace le chemin qu’on leur a tracé. Comme pour dire que Macky Sall ne devrait construire que pour les populations qui votent massivement en sa faveur et ignorer les circonscriptions où il n’est pas majoritaire.

Est-ce que le président Macky Sall a besoin de pareils énergumènes qui lui causent plus de tort que qu’ils ne le servent ? Moussa Diop est habitué des grossièretés et d’actes irresponsables que réprouvent tous les Sénégalais.

Il gagnerait, pendant qu'il est encore de temps, battre sa coulpe.

En tous les cas, le Président Macky, loin d'être une tête de linotte, devrait l’arrêter avant qu’il n’avance d’autres propos digne de Radio mille collines devenu tristement célèbre pour avoir appelé en faveur d’un génocide au Rwanda.