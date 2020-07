​Moustapha Cissé Lo prêt à retourner à l’Apr – De qui se moque l’insulteur en chef ?

Après avoir été exclu de l’Apr, le parti présidentiel pour comportements indignes, El pistolero, Cissé Lô s’est fendu d’une nouvelle déclaration. Il est prêt, dit-il, à retourner à l’Apr et à travailler aux côtés de son «ami et frère» Macky Sall. La belle affaire !

Cissé Lo n’a pourtant pas encore fini de répondre de ses insultes devant la justice. Il snobe le procureur et la brigade de recherches et ce, malgré les plaintes déposées contre lui par ses victimes qu’il a insultés copieusement.

Aujourd’hui, si Macky Sall et l’Apr acceptent de le réintégrer, ils auront mauvaise presse aux yeux des populations qui auraient le sentiment d’être considérés comme des… cons. Comment un individu dépourvu de sens moral peut-il tenter de se dédouaner aussi facilement toute honte bue ? En tout cas les Sénégalais attendent de voir la réaction de Macky après cette nouvelle déclaration de l’insulteur public.