​Nécrologie – Après le décès de sa mère, le cèlèbre Lahat Ndiaye vient de perdre sa sœur

C’est un mois très triste pour notre ami Abdou lahat Ndiaye, cet homme d’affaires Sénégalais qui vit en France et dont il a acquis la nationalité. En effet, après avoir perdu sa chère maman il y a quelques semaines, Lahat vient encore de perdre un être cher en la personne de sa sœur Adja Ndiaye. Cette dernière, souffrante, est restée alitée depuis quelques semaines.

Une triste nouvelle qui touche sa famille et qui ne cesse d’émouvoir tous ses proches.



Dakarposte lui présente ses condoléances les plus sincères ainsi qu’à toute sa famille éplorée.



Qu'Allah accueille feue Adja Ndiaye dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!