​Nécrologie- Le DG de l'ARTP perd sa fille

Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a perdu sa fille.

Selon le communiqué reçu de cette agence, le décès est survenu hier en France.



"La date ainsi que le lieu de l'enterrement vous seront communiqués ultérieurement" précise la note d'information





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à M. Abdoul Ly, à sa fratrie éplorée et au personnel de l'ARTP.



Qu'Allah lui accorde le paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !















