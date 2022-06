​Nécrologie- Rappel à Dieu du célèbre Papa Ndiaye Ngalgou

Le Président du mouvement " Diami Rewmi " a quitté ce monde futile et périssable.

Décrit comme "une personne sympathique, qui avait le don de rendre ses proches heureux, " il nous revient qu'il est décédé à Abuja où il séjournait depuis quelques jours.



En attendant d'y revenir amplement, toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa famille éplorée à tous ceux qui ont connu le regretté Papa Ndiaye Ngalgou.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!