​Nemekou Tour- Ousmane Sonko persona non grata à Pire...Le khalif ferme sa porte au leader de Pastef...

Ousmane Sonko gardera un mauvais souvenir de son séjour à Pire, pour dire le moins. La cause?

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, dans le cadre de sa trouvaille dite "Nemekou Tour", le chef de file du parti Pastef s'est rendu ce jeudi matin dans cette localité du nord-ouest du Sénégal, haut lieu de l'enseignement islamique.

Malheureusement, Ousmane Sonko, qui a tenté de rencontrer le khalif Serigne Mansour Cissé, n'a pas eu gain de cause. Le saint homme lui a fermé sa porte.

À vol d'oiseau, l'opposant rendu tristement célèbre par cette vile affaire de viols répétitifs connue de tous, se dirigera dans d'autres villages précisément Ndieugueuthie village et Mbaraklou.



À Ndieugueuthie, le chef de cette bourgade fermera la porte au nez de Sonko.Il se consolera d'une entrevue de quelques minutes avec le marabout Serigne Sidy Mbacké.



Joint par dakarposte, l'actuel maire de Pire consentira à dire: "Je n'ai vraiment pas le temps de commenter sur une personne qui passe le plus clair de son temps à flâner en s'attardant à des riens, à raconter des contrevérités. Je suis préoccupé par les chantiers entamés notamment avec l'appui bénéfique du Programme d'urgence de Développement communautaire (PUDC) dirigé par le perspicace Cheikh Diop".



Et Mamadou Ndoye Bane de renchérir: "Que Sonko et ses sbires se le tiennent pour dit, Pire est un terrain perdu pour eux. Il fallait le voir, je veux dire par là qu'il était dans ses petits souliers lorsque je l'ai croisé ce matin. Pire fait partie des bastions du régime. En somme, Sonko y est indésirable. Les résultats obtenus lors des dernières élections sont assez révélatrices"







