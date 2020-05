​Niang Kharagne – Ce valet des VIP à la langue trop pendue et qui balance ses bienfaiteurs !

L’homme, dénommé Niang Kharagne est aperçu tous les jours aux côtés de personnalités de la jet-set dakaroise. C’est un valet qui vit aux crochets de ces messieurs et qui aime se présenter comme le «sniper» de Macky Sall (comme si celui-ci avait besoin d’un franc-tireur aussi insolent). Mais, en vérité ce n’est qu’un mange-mille qui se donne des airs de riche alors qu’il n’est qu’un sombre "doungourou" de service.

Niang Kharagne, qui a été arrêté en même temps que Bara Guèye et compagnie à la suite d’une cérémonie de mariage accompagnée de festivités hors normes en plein couvre-feu a bénéficié comme ces derniers d’une liberté provisoire et sera jugé ce lundi au tribunal des flagrants délits pour avoir enfreint les mesures de l’Etat d’urgence et du couvre-feu consécutif. Mais, dès sa mise en liberté, cet inculte s’est permis de jubiler dans la rue (voir vidéo sur article à côté). Non content de ce geste inconsidéré, il a aperçu le Dirpub de dakarposte est l’a agressé verbalement de manière si incorrecte que tous les témoins de son acte ont été ébahis.

Pourtant, si tous les protagonistes de ce mariage si médiatisé sur la toile ont été identifiés et convoqués par la justice, c’est bien parce que Niang Kharagne a été la balance qui a dénoncé tout ce beau monde. C’est d’abord lui qui a diffusé les éléments de ce super raout sur la toile, et c’est encore lui qui a balancé tout le monde à la gendarmerie par couardise. Aussi, en plus d’être un «doungourou» notoire, c’est une balance. Il n’est donc "kharagne" que pour ses capacités de délation et sa langue trop pendue. Qui doit faire confiance à cet enragé qui dénonce tous ses bienfaiteurs ?







Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

