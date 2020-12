​Noël en famille - Les frères Ndour, Youssou et Bouba fêtent en famille

Inutile de dire que c’était la joie chez les Ndour. Le roi You, son frère Bouba et son fils Birane ont tous fêté noël en famille dans la plus grande intimité. Covid oblige, ils ne sont pas allés dans un grand restaurant ou dans des hôtels huppés, c’est au domicile du roi du Mbalakh qu’ils se sont tous retrouvés pour un repas simple. C’est un signal fort à l’endroit des Sénégalais qui, pour beaucoup d’entre eux ne respectent plus les gestes barrières recommandés par les services de santé car certains ont manqué de prudence en se rendant dans des lieux par trop fréquentés et, de la sorte, peuvent courir le risque d’une contamination. Mais c’est aussi un signal fort pour dire aux Sénégalais que la famille, c’est le refuge qui doit être celui de tout un chacun.

Mais en prime, et cerise sur le gâteau, il promet à ses fans qu’il organisera le fameux « Grand Bal » le 31 décembre.Tous devront s’organiser pour vivre cet événement annuel devant leur petit écran mais ils pourront aussi envoyer des images ou vidéo de la manière dont ils vivent ce « Grand Bal » chez eux, en famille. Ils se retrouveront devant le petit écran comme s’ils étaient au Cices. You amoul morom waay !