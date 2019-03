​Non Fada,la victoire de BBY à Darou Mousty, c’est bien Thierno LÔ!!!

S’il y'a un fait qui a soulevé l'ire des populations de Darou Mousty, c'est bien l'attitude de Fada qui fait actuellement des pieds et des mains pour s'arroger la victoire de BBY à Darou alors qu’il n’en est rien.

En effet, au moment où ceux qui ont fait le vrai boulot, les artisans de la victoire comme Thierno LÔ sont entrain de recuperer, Fada lui, tente de manoeuvrer pour tromper l'opinion. Connaissant les rouages de l’État, il ne devrait pourtant pas ignorer que le Président Macky Sall est l'homme le plus renseigné de ce pays et par conséquent, il sait qu'aucun lieutenant de Fada ne contrôle une seule des 7 communes de l’arrondissement de Darou mousty.

Dans cette même veine, l’on se souvient que Fada sous la bannière de warwi n'a jamais pu contrôler plus d’une seule commune( Darou ville) sur les 7 de l’arrondissement Darou Mousty, et c'était à cause des transferts de militants depuis Touba,mais la communaute rurale était PDS. Toujours pendant cette periode,la liste de warwi a été battu par Thierno lo ,tête de liste départementale du PDS avec feu Issa Mbaye Samb et ils ont remporté les deux sièges de députés du Département de kebemer .

Au moment des tendances du PDS, celle de Thierno Lo contrôlait les 7 communautés rurales de l'arrondissement de Darou Mousty,c'est pourquoi Thierno Lo a été PCR de Darou Mousty de 2009 à 2014. lors des dernières locales ,Thierno Lo ne s'est pas présenté,laissant le champ libre à ses lieutenants ; Aussi en alliance avec Rewmi ,le PDS, et Bokk guiss guiss et en compétition avec les lieutenants de THierno LÔ , l'APR et le Model, Fada n'a gagné que la commune de Darou-ville sur les 7 que constitue l’arrondissement de Darou-Mousty.

Thierno lo revient battre campagne aux dernieres legislatives et gagne la commune et le Departement devant yessal .Il est clair donc que Fada a toujours abusé les gens mais n'a jamais gagné une élection devant Thierno Lo,Fada n'a jamais gagné quelque chose sous sa propre bannière mais utilise la victoire des autres pour exister politiquement,tout en épinglant les résultats de Darou ville qui ne permettent pas de gagner la commune et l'arrondissement.

Á cette élection Présidentielle , il a rejoint la coalition BBY et leur fait perdre ENCORE Darou ville car sanctionné par les populations.

Les sénégalais ne sont pas dupes, Fada fait dans la tricherie,le lobbying,et le buzz médiatique. La vérité est que le concept "ADIANA " sur le terrain initié par Thierno LÔ a été décisif pour la victoire du Président Macky Sall, grâce non seulement aux réalisations de Thierno LÔ, mais aussi grâce à sa politique de développement á travers les formations et calebasses de solidarité.

Il convient aussi d’ajouter que, depuis 2014, Thierno LÔ soutient le Président Macky Sall et ne s'est jamais encagoulé pour le soutenir.