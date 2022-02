​Non doyen Doudou !!!

Votre sortie sur une retrouvaille libérale présumée de la famille politique de Wade, est inopportune, contre productive pour l'électorat du Pds. On ne peut pas parler de retrouvaille libérale avec Macky Sall, que je considère comme un apprentis libéral non qualifié, qui a déjà goutté le lait maoïste. Macky Sall n'a jamais changé sa vision sur le Pds, il nous regarde avec jalousie comme si nous sommes sa propre coépouse, tout ce qui l'intéresse, c'est mettre le Pds dans sa sauce, et nous bouffer tout cru. Pour dire la vérité, s'il y a un changement de comportement, il faut le voir parmis certains qui sont au Pds, qui ne veulent plus se battre et, ont pris notre parti en otage. Sinon comment peux tu m'expliquer, au moment où tu nous parles de retrouvaille libérale, le pds est presque à plus de trois ans sans aucune rencontre de son comité directeur. Je pense que toi doyen Doudou, en tant que , chargé des conflits du pds, tu dois d'abord se battre pour le retrouvaille des libéraux qui sont dans le Pds et, qui ne se rencontrent plus faute de retrouvaille à la permanence Mamadou Lamine Badji de la VDN, complètement fermée aux responsables du pds. Il faut ouvrir les portes de nôtre permanence nationale, ker Abdoulaye Wade, aux militants et responsables PDS pour une large discussion sur les problèmes durs que le pds est en train de rencontrer, au-lieu de demander à Macky Sall de nous ouvrir ses portes, pour qu'après on devient ses larbins. Doyen, toi, Mayoro, Saliou Dieng Cheikh Dieng Famara, Daouda Niang et vos amis, vous ne pouvez pas continuer à parler à notre nom, depuis plus de trois ans, sans aucune réunion du CD, où tout se décide entre responsables PDS. Doyen le Pds c'est une équipe, l'entraîneur c'est le sgn, et l'arbitre c'est le comité directeur, actuellement il y a une rupture totale des lignes de l'équipe, les défenseurs ne s'entendent pas avec le gardien de but, le milieu de terrain et l'attaque en rupture totale, les supporters jettent des pierres depuis les tribunes, avec ça vous voulez qu'on marque des buts contre l'adversaire, au contraire on va marquer contre notre camp. La seule chose qu'on vous demande, c'est de dire au frère sgn du pds de convoquer une réunion urgente des instances du parti, avec la participation de tous les responsables des 47 départements du Sénégal et de la diaspora, pour l'évaluation de notre participation aux élections locales passées, et préparer les législatives, voilà ce qui doit être la priorité du pds et non un débat de retrouvaille libérale.



Baba Diaw responsable Pds Dalifort grand wadiste.