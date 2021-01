​Note d'informations (AL YAWMOU)

Après un an d'arrêt, le journal mensuel Le Jour - Al Yawmou va réapparaître dès ce lundi 4 janvier 2021, dans les kiosques, en version papier. Il sera également visible dans le site dakarposte.com.



Nous vous présentons toutes nos excuses après ce long silence, cette longue absence indépendante de notre volonté.



Nous vous invitons à prendre un nouveau départ avec Al Yawmou - Le Jour dans ce site.



Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Que le bon Dieu nous débarrasse de la pandémie du coronavirus et nous couvre de bénédiction.



Cheikh Oumar Tall, Directeur de publication du mensuel "Le Jour - Al Yawmou".