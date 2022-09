​Nouveau gouvernement - Après les ministres sortants, des DG de sociétés nationales, sur siège éjectable

Ils se connaissent tous, ces Directeurs généraux de sociétés nationales qui traînent des casseroles. Ceux-là sont en train de faire le tour de marabouts et autres charlatans afin de ne pas se faire virer mais, ce sera peine perdue.

Autant Macky Sall s’est débarrassé de certains ministres qui ont été indélicats dans leur mission, autant son prochain chantier va concerner les Directeurs généraux qui n’ont travaillé que pour leur pomme en s’enrichissant indûment mais aussi en refusant de mouiller le maillot pour leur chef, du moins au nom et pour le compte de la patrie.

Dakarposte tient de bonnes sources que la plupart d’entre eux, qui ont tenu à battre campagne en dépensant une fortune (qui n’est pas la leur !) et qui ont perdu dans leur fief sont dans le collimateur de "l'homme fort du pays" (entendez le Président Macky Sall).



Il nous revient de nos informateurs que certains ont détourné l’argent du contribuable, d’autres ont été trop légers en se laissant corrompre par des hommes d’affaires qui souhaitaient obtenir des marchés de l’Etat. Ce que Macky Sall sait très bien en tant que président de la République, donc l’homme le mieux informé de l’Etat.



En un mot, comme en mille, dakarposte a appris que celui qui les manettes du pouvoir Exécutif , qui revient au bercail après un périple, commencera d'ici quelques jours à sévir. " Croyez moi, il y'aura beaucoup de départs et à des niveaux insoupçonnés" consent à nous révéler cette source au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édfieront bien...





clounjay@yahoo.fr