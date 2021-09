​Origine et sens du Magal – Ce que beaucoup de Sénégalais ignorent…

Dakarposte a le plaisir de vous offrir quelques extraits d’une contribution du professeur Bamba Mbaye sur le sens et la portée du Grand Magal annuel de Touba.

Le professeur Bamba Mbaye, est un Enseignant en service à l’IEF de Birkelane, Titulaire d’une Licence en Langue et Civilisations Hispanique à L’UGB de Saint-Louis, Titulaire d’un diplôme de formation dans les métiers de l’animation radio, de la présentation télé et de l’écriture journalistique, Journaliste –Présentateur et Conseiller en Communication à la Télévision Touba Vision, Conseiller en Communication à Borom Louga Tv, Ecrivain- poète, Romancier, Chroniqueur, Chercheur sur le Mouridisme.

Dans son texte, il étudie les poèmes de Cheikh Moussa Ka qu’il met en parallèle avec les écrits de Serigne Touba. En voici quelques extraits :



« Cheikh Moussa Ka dit Njamme, le plus connu parmi les poètes Mourides appelés communément « wolofalkat », disciple et panégyriste du Cheikh, explique dans ses écrits la genèse et la signification profonde de cet évènement religieux de dimension mondiale.

Origine du Magal :

Pour mieux cerner ce thème, nous allons étudier « l’intertextualité » des textes de Serigne Moussa Ka et ceux du Cheikh, de ses dires à propos du Magal.

Ma Waxla Màggal ga yayoo miiraasu

Ba desewoo dara ni_kuy faraasu

Mooy bis ba Bàmba xëyé Mbàkke Baari

Tàbbi ci géej li xidmatil Muxtaari





Traduction :

Laisse-moi te dire : Le Magal mérite de vendre tous ses biens

Comme un sans-le-sou en quête d’une obole

C’est ce jour que Bamba a quitté Mbacké Bari

Et s’est jeté en mer pour la face du Prophète SAW



Dès le premier vers, Moussa Ka montre comment doit-on célébrer le Magal sur le plan financier. Il utilise le terme « miiraasu » (vendre tous ses sous), relié avec la comparaison « Ba desewoo dara ni_ kuy faraasu » (Comme un sans-le-sou en quête d’une obole).

Parlant de l’origine de la Célébration du Magal, Njamme emprunte le célèbre vers du Cheikh qu’il traduit en ajami selon les termes suivants, d’où l’intertextualité.

Mooy bis ba Bàmba xëyé Mbàkke Baari

Tàbbi ci géej li xidmatil Muxtaari

Traduction :

C’est le jour où Bamba a quitté Mbacké Baari

Et s’est jeté en mer pour la face du Prophète SAW

Lisons maintenant les propos de Serigne Touba que Mussa Ka a repris en haut !

« J’ai quitté Mbacké Baari un samedi 18 ème Jour du mois de SAFAR pour aller servir le Prophète (psl) ».



Sens du Magal :

Nous allons aborder la même technique précédente, c’est à dire « l’intertextualité » pour étudier ce sous thème.

Bu dul woon ak demam ga konn wolof nasaraanu

Ne kon bilaahi ñepp dem niiraa-nu.

Traduction :

« N’eût été son départ en exil ; l’Homme noir serait à l’image de l’occidental

Et ainsi tout le monde ira en Enfer ».

Ici, Serigne Moussa a repris de nouveau les propos du Cheikh sur le motif de son départ en exil, mais cette fois reformulé et bien résumé minutieusement.

Ecoutons Cheikh Ahmadou Bamba !

« Le motif de mon départ en exil est que ALLAH (SWT) a voulu élever mon rang et faire de moi L’Intercesseur des miens et L’Eternel Serviteur du Prophète du Prophète (SAWS) ».

Comme on le voit, c’est l’expression « faire de moi L’Intercesseur des miens » que Njamme a largement mis en exergue dans ses paroles précitées.

Par ailleurs, Moussa Ka informe aux pèlerins qui vont célébrer le Magal ce qu’ils vont récolter en retour :

Ku Màggal besup demam ga Jihaar nga, siyaar nga Yonent ba,

Haj nga humra nga , am nga yool ba

Traduction :

Quiconque célèbre son départ en exil

Est comme celui qui a pratiqué le jihad, le pèlerinage à la Mecque ; il a obtenu toutes ces grâces. »



Aussi le Magal est-il célébré dans la joie et le recueillement et les hôtes de la ville sainte de Touba sont accueillis avec faste, des repas succulents servis gratuitement et des prières ininterrompues sont récitées pendant plusieurs jours à l’intention de tous les musulmans et à la Gloire du Prophète (SWS)