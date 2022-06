​Ousmane Wade, DG de FHS, un mousquetaire du Macky

Le patron du Fonds de l’habitat social est un homme engagé. Très engagé même aux côtés du président de la République pour la réalisation de ses grands projets. Parmi ceux-ci, naturellement la réalisation des chantiers concernant les habitats sociaux, ce qui est d’ailleurs sa mission en tant que Directeur général du FHS.

Ousmane Wade, pour ceux qui l’ignorent est un responsable politique à Gossas où il collabore étroitement avec Macoumba Loum, Secrétaire général de la coordination départementale du Parti socialiste. Il est l’organisateur de ce que l’on appelle le « Grand Ndogou du Signy », une rencontre dont l’objectif est des renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de partage qui unissent les fils de Gossas et des environs.

Mais, son objectif personnel est de soutenir le président Macky Sall pour la réalisation des grands projets visant à l’émergence de notre pays et de travailler le plus possible pour la synergie de toutes les forces politiques et les compétences en ressources humaines afin de conquérir le plus de circonscriptions possible à l’occasion des prochaines législatives.

Dakarposte lui souhaite plein succès dans sa bataille légitime et indispensable pour les futurs succès de Macky Sall.















