​PDS – Wade se débarrasse de Babacar Gaye et nomme El Hadj Amadou Sall porte-parole du parti

Que se passe-t-il entre le Secrétaire général du Pds, maître Abdoulaye Wade et son porte-parole dans le parti, Babacar Gaye ? En tout cas il semble que rien ne va plus entre les deux hommes car le président Wade vient de limoger l’ancien maire de Kaffrine. A sa place comme porte-parole du Pds, il vient de désigner El Hadj Amadou Sall, avocat de son état et fidèle parmi les fidèles. Est-ce une rupture définitive ou un jeu de chaises musicales qui en train d’être opérée ? Babacar Gaye aura-t-il un autre poste de responsabilité dans le Pds ou choisira-t-il de se mettre en réserve pour d’autres… opportunités ? Wait and see !



Il faut rappeler cependant que, lors de la dernière élection présidentielle et alors que Wade avait appelé ses militants à ne pas y participer pour ne pas la cautionner, Babacar Gaye a été l’un des premiers responsables du Pds qui avait émis l’intention de voter pour l’un ou l’autre des candidats issus des rangs du Pds, en l’occurrence Idrissa Seck et Madické Niang.

Babacar Gaye, connu pour sa liberté de ton, avait alors réuni la fédération Pds de sa région qui, contre les consignes de son chef avait pris cette décision de ne pas boycotter la présidentielle et de choisir entre l’un des deux candidats libéraux. Cela avait déclenché l’ire du Pape du Sopi qui, depuis lors, nous revient-il, " avait d’ailleurs mis en quarantaine Babacar Gaye".



Selon des sources de dakarposte, Wade ne le recevait plus spontanément comme tous les grands responsables qui n’avaient pas besoin de se faire annoncer et il ne cautionnait plus aucune de ses initiatives.

Ce limogeage pourrait être une des conséquences des velléités d’indépendance affichées par Babacar Gaye au moment où Wade avait besoin d’unanimité dans son parti.

Sans doute existe-t-il quelques autres détails qui ont creusé le fossé lors de leurs discussions en privé ou pendant les réunions du Comité directeur du Pds. Toujours est-il qu’il existe une brouille qui ne dit pas son nom.

Dans les prochains jours l’on y verra plus clair car Babacar Gaye est interpellé et il devra bien dire sa version des faits.