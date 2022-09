​PODOR- Chavirement de pirogue à Gnagorga, le corps du magistrat Bassirou Ndiaye, bizarrement introuvable...Le point sur les recherches...

Il existe peu d'espoirs de retrouver vivant le corps du magistrat Bassirou Ndiaye disparu lors du chavirement d'une pirogue à Gnagorga .

En effet, il revient à dakarposte que l'espoir de retrouver cet illustre naufragé est réduit. La cause? "Les recherches dans cette zone seront très difficiles vu la forte montée des eaux du fleuve qui est sorti de son lit" écrivaient hier nos confrères de seneweb.

Dakarposte a appris de bonnes sources qu'à Gnagorga, les sapeurs pompiers aidés par des pêcheurs "Thioubalo" poursuivent les recherches.

Des infos en possession de dakarposte, il ressort qu'ils étaient sept personnes embarquées et aucun d'entre eux ne portait de gilet de sauvetage.



Il nous revient de nos informateurs que les six ont survécu à l'exception de Bassirou Ndiaye.



Pour rappel, à la suite du naufrage d’une embarcation à une dizaine de kilomètres de Podor, Bassirou Ndiaye, magistrat, conseiller auprès de la Cour d’Appel de Ziguinchor.

Les membres de sa famille à Guédiawaye, marché Sam, dans l’émoi et la tristesse, espéraient le retrouver sain et sauf. Hélas...

Bassirou Ndiaye, qui est également Président de la Commission Juridique de Guédiawaye Football Club, est originaire de cette localité. Le magistrat s'est rendu dans son village dans la nuit du mardi au mercredi pour transmettre des condoléances suite au rappel à Dieu d’une de ses tantes. Les passagers avaient quitté le village de Niagorga, dans la commune de Fanaye, pour celui de Doué, situé dans la commune de Guédé Village.



Affaire à suivre...