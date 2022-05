​POLICE SÉNÉGALAISE - Le Commissaire Sow quitte la Médina pour Dieuppeul- Les images de sa passation de service avec le commissaire Sarr

C'est fait! Le commissaire Sow, qui était jusque-là le patron du commissariat de la Médina, se retrouve à la tête de Dieuppeul, remplacé à son poste par le commissaire Sarr. Celui qui tenait de mains de maître les manettes du névralgique commissariat de police dit "4 ème arrondissement" de la Médina, depuis plus de deux ans, a passé le relais.

En d'autres termes, la passation de service s’est déroulée ce lundi matin en présence de plusieurs autorités dont le sous préfet de Dakar, Djibril Diallo et bien évidemment le commissaire central de la capitale Sénégalaise, Elhaj Cheikh Dramé.

Aussi bien les autorités que les Médinois ont saisi l'opportunité du cérémonial empreint d'émotions pour saluer l'abnégation au travail du commissaire Elhaj Aly Sow, son humanisme, son intégrité et surtout son professionnalisme. Cerise sur le gâteau, les radars fureteurs de dakarposte, qui n'ont raté de la cérémonie nous soufflent que Sow a reçu des cadeaux des autorités civiles de la Médina, surtout de la part les Imams du quartier qui ont beaucoup apprécié son travail. Aussi, le collectif des jeunes du fief qui a vu tant de sommités (la Médina) lui a décerné un diplôme d'honneur

Parions que les populations de Dieuppeul auront la même appréciation du professionnalisme du commissaire Sow.