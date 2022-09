​PRÉSIDENTIELLE 2024 AU SÉNÉGAL- Barthélémy Dias, fait du barouf, en validant la candidature du Président Macky Sall (VIDÉOS)

Sur beaucoup de plateaux de télévision, le maire de Dakar, Barthélémy Dias a dit clairement sa position : Macky Sall a le droit de prétendre à un nouveau mandat.



À l’en croire, c’est bien la Constitution de notre pays qui l’y autorise. L'argument de ce loquace édile est bien simple.

Selon "Dias fils", pour paraphraser l'autre, la Constitution dit clairement que nul n’a le droit d’avoir plus de deux mandats de cinq ans, donc le premier mandat de sept ans de Macky ne compte pas selon les textes de loi.

Or, plusieurs juristes se sont penchés sur la question et la plupart ont conclu que la Constitution ne fait pas cas de la durée des mandats mais de la succession de ceux-ci.

Barth donne ainsi du grain à moudre à tous les Sénégalais qui s’opposent à un nouveau mandat pour l’actuel occupant du convoité Palais Présidentiel.



En tout cas, Barthélémy Dias, se veut clair. Il ne participera à aucune manifestation contre la candidature de Macky le cas échéant car, dit-il, il ne fera rien qui contredit la Constitution.

Les juristes et les hommes politiques apprécieront et les choses n’en resteront pas là car il y aura beaucoup de commentaires avec ces vidéos devenues virales et Barth risque d’être l’objet de critiques acerbes sur les réseaux sociaux.







