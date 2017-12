​Paco Jackson : " Gare à quiconque qui tenterait de me mêler dans des affaires de chantages(...) Gaston Mbengue devrait (...)"

Cité dans Senego par le promoteur de lutte Gaston Mbengue dans ce qu'il est convenu d'appeler le cas Cheikh Gadiaga, le célèbre Oumar Foutyou Thiam plus connu sous le pseudo de Paco est sorti de son cocon. Et , c'est pourquoi dit-il "mettre en garde" tous ceux qui s'aventurent à le mêler "dans des affaires louches , de chantages ou de tentative d'extorsion de fonds "Joint par dakarposte, l'illustre Medinois renchérira que depuis qu'il a vu le jour et grandi dans le populeux fief qui a vu naître tant de sommités, il n'a jamais connu l'univers abscons d'une prison. "Mes parents , à qui je dois fière chandelle, m'ont élevé dans le respect de nos us et coutumes , des recommandations de la charia, bref des valeurs morales édictées par la religion musulmane. Je me contente de ce que je gagne et pour rien au monde je ne descendrais aussi bas en mangeant sur le pain illicite du chantage ou de bien mal acquis.