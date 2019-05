​Papi, fils d’Ameth Amar, s’est marié avec la fille du célèbre Pathé Diakhaté

Ce mariage d’enfants de célébrités (Ameth Amar patron de NMA) et Pathé Diakhaté (ambassadeur itinérant) a failli échapper aux radars fureteurs de dakarposte. En effet, le fils aîné d’Ameth Amar, communément appelé Papi, s’est uni devant Dieu et les Hommes avec la femme de ses rêves.

Mamy Diakhaté, qui occupe les pensées de Papi est finalement devenue Mme Amar depuis la semaine dernière.

Le “Al Khayri” a été prononcé à Touba par le porte parole du khalif général des mourides , en l’occurrence Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Ce, devant les parents des deux désormais mariés.

Dakarposte leur souhaite heureux ménage et plein de bouts de bois de Dieu !