​Passation de service à la Direction général des Douanes - Le Colonel Dièye installé ce jeudi

C'est ce jeudi 16 janvier que les Douaniers fêtent leur nouveau DG. C'est en effet aujourd'hui qu'a lieu la passation de service entre Oumar Diallo, appelé à faire valoir ses droits à une retraite méritée et son successeur à la tête des gabelous, le Colonel Inspecteur principal Abdourahmane Dièye.

Contrairement à une rumeur distillée ces derniers temps et qui faisait état de contestations au sein des soldats de l'économie, c'est plutôt avec joie que ces derniers ont accueilli la nomination du Colonel Dièye. Car le nouveau patron de la Douane est réputé être un fonctionnaire intègre, sérieux et dévoué. Une bête du travail selon certains de ses collègues qui louent ses compétences. D'ailleurs, en plus d'être un officier des douanes efficace, le Colonel Dièye est aussi... Imam dans son quartier des Maristes. Selon les sources de dakarposte, il serait Imam depuis qu'il poursuivait ses études supérieures à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les gabelous ont bien de la chance de l'avoir comme DG comme ils le souhaitaient depuis l'annonce du départ à la retraite de son prédécesseur, tout comme les transitaires qui applaudissent des deux mains.

Mais, attendons de voir...