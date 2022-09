​Potentialités de l'Iran dans le domaine des industries cosmétiques, sanitaires et des détergents

La capacité de production de l’Iran dans le domaine des industries cosmétiques, sanitaires et des détergents est considérable. Actuellement, cinquante mille personnes travaillent dans les industries des cosmétiques, de l'hygiène et des détergents en Iran, et le chiffre d'affaires financier de cette industrie atteint deux milliards et demi de dollars par an.



Les produits de cette industrie sont classifiés de la manière suivante:

- Toutes sortes de poudres détergentes telles que : lavage en machine et à la main ;

- Toutes sortes de liquides détergents tels que : lave-vaisselle, lave-linge, nettoyant pour sols, nettoyant pour vitres ;

- Toutes sortes de liquides blanchissants, désinfectants et désodorisants;

- Toutes sortes de produits de nettoyage et de renforcement (solides ou liquides) tels que : savon, dentifrice, shampoing pour la tête, shampoing pour tapis, poudre, liquide, gel et pastilles pour la vaisselle ;

- Toutes sortes de produits cosmétiques tels que : crèmes, poudres, parfums, produits de conditionnement et de renforcement capillaires, teintures capillaires et produits de maquillage du visage ;

- types de produits cellulosiques ;



La production de détergents en Iran a une longue histoire et remonte aux années 1950. Autour des années 1953 à 1955, avec l'arrivée des poudres détergentes dans les grandes villes d'Iran, l'utilisation de ces matériaux sous sa forme actuelle s'est généralisée. La sensibilisation accrue des utilisateurs à la variété des produits détergents et l'augmentation de la consommation de produits détergents ont entraîné une augmentation de la production et une amélioration du niveau de qualité des produits détergents en Iran. La capacité de production nationale de l'Iran avec environ 220 producteurs de détergents est égale à 4 millions de tonnes, dont seulement 1,5 million de tonnes produites sont consommés à l’intérieur du pays. Ainsi, cette production représente plus du double de la consommation requise du pays.



En moyenne, les exportations annuelles de l'Iran dans les détergents et les industries connexes se situent autour de 180 à 220 millions de dollars. En 2020, l'exportation de ces produits a atteint 400 millions de dollars, et au cours des huit premiers mois de 2021, les entreprises iraniennes ont pu exporter 185 000 tonnes de détergents. L'Iran devrait avoir la capacité d'exporter 1,5 milliard de dollars de produits détergents. L'Iran se classe deuxième dans la région du Moyen-Orient après la Turquie en termes de capacité de production et d'exportation des détergents.

En général, on peut dire que l'industrie des détergents en Iran a de nombreuses capacités avec des entreprises compétentes, des machines modernes, une main-d'œuvre qualifiée et des matières premières suffisantes, y compris les matériaux nécessaires à l'emballage. De plus, ce pays est l'une des plaques tournantes des détergents et des produits d'hygiène dans la région du Moyen-Orient. D'autre part, étant donné que le "capital" est le premier facteur de croissance d'une industrie, ce facteur dans l'industrie iranienne des détergents a été optimal, suffisant et même supérieur à l'exigence d'investissement. Le deuxième facteur de croissance d'une telle industrie en Iran est la "connaissance technique". À l'heure actuelle, les connaissances techniques et la technologie de l'industrie iranienne des détergents, de l'hygiène et des cosmétiques sont sous la meilleure forme possible. "L'emploi de main-d'œuvre experte" est le troisième paramètre de la croissance d'une industrie, et l'industrie iranienne des détergents est perfectionnée de ce point de vue. Un autre facteur qui peut être efficace dans la croissance d'une industrie est la mesure dans laquelle les "industries en amont pour fournir les matières premières nécessaires" et les "industries de soutien" se sont formées et ont mûri dans le pays. Dans le secteur des industries en amont et des matières premières de l'industrie des détergents, les producteurs iraniens ont pu investir dans la production de matières premières lors des sanctions occidentales imposées contre l'Iran. À titre d'exemple, l'Iran figure aujourd'hui parmi les pays exportateurs mondiaux dans le secteur pétrochimique grâce aux efforts des producteurs et des spécialistes nationaux. Dans le domaine des industries en amont, un renforcement des capacités et des investissements adéquats ont été réalisés dans l'industrie iranienne des détergents afin que toutes les matières premières nécessaires à l'industrie des détergents et de l'hygiène soient produites dans le pays.

Compte tenu des capacités ci-dessus, l'Iran est prêt à apporter ses connaissances techniques dans le domaine de la production de détergents au Sénégal. Les entreprises iraniennes sont prêtes à investir dans cette industrie au Sénégal. L'abondance d'aloevera au Sénégal peut être utilisée pour produire du shampoing et du gel douche. La formation technique et professionnelle des femmes sénégalaises dans le domaine de la production de savon peut également offrir des opportunités d'emploi pour les femmes au Sénégal.

Dans le domaine des produits cosmétiques, notamment la production de dentifrices et de crèmes hydratantes, l'Iran dispose de capacités importantes pouvant transférer des connaissances techniques dans ce domaine. De plus, l'Iran est prêt à vendre des produits sanitaires, cosmétiques et détergents à des prix compétitifs qui représentent la moitié des prix disponibles sur le marché sénégalais. Aujourd'hui, l'Iran est l'un des principaux fournisseurs de détergents, de détartrants et de désinfectants sur le marché mondial, en raison de la production de divers dérivés et sous-produits de la pétrochimie raffinée, et du fait qu’il exporte ses produits avec une bonne qualité et aux prix raisonnables.

En outre, les entreprises iraniennes fondées sur la connaissance, dotées d'innovation et d'une créativité, ont pu utiliser la nanotechnologie pour produire des nano-détergents, qui sont largement utilisés pour laver la vaisselle, les vêtements, les carreaux, la céramique et les meubles. Il convient de noter que le salon international Iran Beauty des détergents, cosmétiques, cellulose et machines connexes se tiendra du 4 au 7 mai 2023 au Centre international des expositions de Téhéran, ce qui permettra aux entrepreneurs Sénégalais de connaître les capacités de l'Iran dans le domaine des cosmétiques, de l'hygiène et des détergents.