​Pourquoi les Lions n’ont pas été transportés par la compagnie nationale – En vérité, Air Sénégal manque de professionnalisme !

Le faux départ des Lions pour le Cameroun où doit se jouer la Coupe d’Afrique des nations de football a frustré plus d’un Sénégalais. Mais l’explication fournie par la compagnie Air Sénégal ne cesse de laisser perplexe. Le vol, selon Air Sénégal, a été annulé parce que certains joueurs et membres de l’encadrement avaient attrapé le Corona. Et ceux qui n’étaient pas atteints, pourquoi n’ont-ils pas été convoyés ?

La triste réalité est que notre compagnie nationale souffre d’une incompétence notoire de son personnel, à commencer par la Direction jusqu’au personnel au sol.

En effet, depuis plusieurs mois des centaines de passagers ne cessent de se plaindre du mauvais service offert, des retards de vol sans explications, des passagers laissés en rade, etc. Et le pire est qu’il arrive que les vols soient avancés plutôt que retardés, créant un préjudice grave à des clients qui n’ont jamais été tenus au courant. Plus grave, lorsque vous ratez un vol parce qu’il a été avancé, votre billet ne vous sera jamais remboursé et personne ne répondra à vos appels ou vos réclamations par internet. C’est un scandale de plus.

Nous aimons bien notre compagnie nationale qui devrait être une fierté pour tous les Sénégalais, mais le Président Macky Sall devrait secouer le cocotier en virant toute l’administration d’Air Sénégal pour incompétence et manque de respect à ses clients. Il y va de la crédibilité de notre pays.





clounjay@yahoo.fr