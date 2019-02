​Présidentielle 2019 - Macky en roue libre grâce à son génie politique !

S’il remporte cette élection présidentielle dès le premier tour les doigts dans le nez, Macky Sall le devra surtout à son génie politique.

Passé par l’école communiste avant de faire ses humanités politiques aux côtés d’une autre bête politique qui s’appelle Abdoulaye Wade, Macky Sall vient de démontrer qu’il est, parmi les cinq candidats à prétendre au suffrage des Sénégalais, le plus habile et le plus lucide. Il a tout calculé froidement et mis en place son système qui va lui permettre de rempiler sans coup férir par un «coup k.o».



Qui plus est, Abdoulaye Wade vient de lui faciliter la tâche en refusant de donner une consigne de vote en faveur d'un de ses challengers. Les deux hommes se sont-ils entendus en secret pour la mise en place d’un tel scénario ? Très probablement. Car, il se susurre qu’il y a eu des négociations dans les coulisses et à distance dont les termes sont clairs : l’amnistie pour Karim Wade dès que Macky sera réélu, à condition que Wade n’appelle à voter en faveur d’aucun candidat.

Macky aura surtout bien joué en recrutant tous les ténors du Pds, les dissidents du Ps et plusieurs personnalités qui vont lui apporter le plus dont il a besoin.

Et c’est de bonne guerre car, quel président élu ne souhaite pas mettre tous les atouts dans sa manche pour avoir un second mandat ? Son bilan éloquent plaide en sa faveur mais aussi la débandade de l’opposition et l’éclatement des candidatures lui ouvrent directement le chemin de ce second mandat qui lui est si cher.