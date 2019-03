​Prestation de serment du Pr Macky Sall - Son homologue Felix Tshisekedi, la grande attraction

La cérémonie de prestation de serment du Président Macky Sall prévue le 2 Avril prochain dans la nouvelle ville de Diamniadio va battre tous les records de présence de haut niveau pour ce genre d'événement. Tenez- vous bien près d'une quinzaine de chef d'État et de gouvernement y sont attendus .



Parmi ces hôtes de marque , le tout nouveau chef de l'Etat congolais Felix Antoine Tshisekedi sera certainement la grande attraction .



A preuve, il débarque dans la capitale du "pays de la Téranga", 43 ans après son lointain prédécesseur le dictateur Mobutu Sese Seko. Qui, il y'a plus de quatre décennies, rendait visite au Président-poète Léopold Sedar Senghor. C'était au mois d'octobre 1976.

Le Président Tshisekedi sera pour la première fois en terre sénégalaise et ouest africaine avec son statut très respectable de 1er chef d'État démocratiquement élu de la RDC.



Ce déplacement , fruit d'un excellent travail de la diplomatie sénégalaise et du concours d'amis commun aux deux pays , témoigne aussi de la bonne prestige du chef de l'Etat sénégalais Macky sall auprès de ses pairs africains .