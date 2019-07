​Prévention du paludisme : Fatoumata NIANG BA distribue des moustiquaires imprégnées et des kits d'hygiène aux populations de Grand-YOFF.

Nous comptons, à travers cette activité, renforcer la politique sociale du Président de la République Macky SALL qui place les couches vulnérables de notre pays au cœur de ses préoccupations. C'est aussi pour moi, une manière de soutenir les populations de Grand Yoff car cette commune m'a tout donné. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne que Grand-Yoff fait partie des communes qui ont plus besoin de soutien de la part de l'état et nous ne menagerons aucun effort pour apporter notre modeste contribution à la satisfaction des demandes de nos compatriotes grand-yoffois.



Quelles sont vos impressions par rapport la nomination de Aminata TOURE à la tête du CESE?



Je voudrais, tout d'abord saluer le choix porté sur la personne de Madame Aminata Touré à la tête du Conseil Économique social et environnemental. C'est un choix pertinent dans la mesure où Madame Aminata Touré est une femme de valeur qui a toujours contribué aux développements de son pays. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle mission.