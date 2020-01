​Primature : Boun Abdallah Dione sur le retour ?

C'est le quotidien Wal Fadjri qui annonce la nouvelle. Le président Macky Sall, après avoir supprimé le poste de Premier ministre au lendemain de sa réélection en février 2019, envisage sérieusement de revenir sur sa décision. Selon ce quotidien réputé pour son sérieux et son professionnalisme, le président Macky Sall pourrait jeter son dévolu à nouveau sur son ami Mahammad Boun Abdallah Dione qui a occupé ce poste avant de le quitter tout en restant discrètement à ses côtés. Qu'est -ce qui motive ce revirement à 180 degrés. Sans doute la difficulté à gérer quotidiennement et tout seul la totalité des dossiers gouvernementaux mais aussi, et surtout l'absence de fusible pour ne pas se prendre sur la figure toutes les critiques en cas de non satisfaction des besoins primaires des populations.

Pour l'heure, Boun Abdallah n'a fait aucune déclaration à ce sujet mais les observateurs s'attendent à ce que Macky Sall en fasse l'annonce officielle dans quelques semaines pendant que se déroule le dialogue national. Il compte faire adhérer l'opposition à cette idée de ramener le poste de Premier ministre et, peut-être qu'il en profitera pour mettre en place un gouvernement de vaste rassemblement qui inclura des personnalités de l'opposition. Nous y reviendrons.