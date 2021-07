​Prostitution déguisée et racolage en ligne – 16 femmes arrêtées par les limiers de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité

C’est un grand coup que vient de réussir la Brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité. En effet, après plusieurs jours d’investigations, les limiers qui luttent contre la criminalité sur la toile ont réussi à appréhender et arrêter a moins 16 femmes qui s’adonnaient au plus vieux métier du monde par le biais d’internet. Elles ont été arrêtées et déferrées devant le Procureur pour les faits de prostitution déguisée, racolage et… usurpation d’identité.

C’est notre confrère Seneweb qui a vendu la mèche.

Ces femmes ont été trahies par leurs numéros de téléphone publiés sur les réseaux sociaux, ce qui a permis aux enquêteurs de leur mettre le grappin dessus.

Pour asseoir le chef d’accusation d’usurpation d’identité, les enquêteurs ont découvert que ces péripatéticiennes d’un nouveau genre utilisaient des images d’autres femmes afin de ferrer de potentiels clients.

Mais il reste évident que si les investigations se poursuivent, notamment en faisant "parler" leurs téléphones, les enquêteurs pourraient découvrir parmi leurs clients des personnalités insoupçonnées de la République...





















